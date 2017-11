PUMA, presentata Phenom: il perfetto equilibrio tra trazione, stabilità e flessibilità

Novità da PUMA per tutte le donne forti, determinati e audace: è stata infatti presentata la nuova Phenom, training shoe del Global Sports Brand creata per offrire il perfetto equilibrio tra trazione, stabilità e flessibilità.

A indossare per prima questa nuova scarpa è stata Selena Gomez, nuova female ambassador di PUMA. Selena rappresenta infatti le donne che hanno bisogno di alimentare la loro energia allenandosi quotidianamente e Phenom è la scelta migliore per affrontare al meglio ogni workout grazie alla suola in schiuma IGNITE con scanalature flex groove che consente di eseguire movimenti rapidi e dinamici, la leggerissima tomaia avvolgente con chiusura a strappo per una vestibilità e un sostegno eccezionali e gli inserti in mesh per la massima traspirazione.

La nuova PUMA Phenom è disponibile online al sito PUMA.com e in selezionati retailer.