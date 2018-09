Puma offerte di lavoro 2018: posizioni aperte per giovani e non solo, ecco requisiti e info utili

La Puma SE, più semplicemente conosciuta come Puma e precedentemente chiamata Puma AG Rudolf Dassler Sport, è un’azienda tedesca del gruppo francese Kering che si occupa di abbigliamento sportivo con sede a Herzogenaurach, in Germania. Attualmente Puma ha circa 6.831 impiegati e distribuisce i suoi prodotti in oltre 80 nazioni. Dal 2007 fa parte del gruppo del lusso francese Kering. I prodotti più venduti sono abbigliamento e scarpe sportive. Il grande successo dell’azienda è avvenuto con la sponsorizzazione dei Mondiali di calcio 2006, sponsorizzando anche la Nazionale di calcio italiana che si laureò Campione del Mondo in quella edizione, e il partenariato con la Scuderia Ferrari e la Ducati Corse, alle quali fornisce l’abbigliamento ufficiale. Molte squadre di calcio hanno Puma come sponsor tecnico, tra cui le nazionali del Camerun, Repubblica Ceca, Svizzera, Costa d’Avorio, Angola, Ghana, Togo e l’Italia. Ai Mondiali di calcio 2006, in 36 partite su 64, almeno una squadra indossava una divisa Puma.

Puma offerte di lavoro 2018: info utili

Puma propone offerte di lavoro per giovani e non solo in Italia ed Europa: la nota società di abbigliamento sportivo è alla ricerca di numerosi profili professionali da inserire in diversi ambiti, dal retail alle relazioni umane. L’azienda, dunque, è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire nelle sedi e negli store di tutta Europa. Ecco tutte le posizioni aperte e le info utili.

Puma offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte in Italia e in Europa

Si tratta non solo di addetti alla vendita e di store manager, ma anche di personale per gli ambiti di Risorse Umane, Visual Mechandiser, Management e molto altro. Di seguito alcune delle posizioni aperte:

Italia

Controller – Milano

HR Internship – Milano

Assistant Store Manager – Alessandria

Retail Supervisor – Alessandria

Sales Associate – Alessandria

Austria

Sales Associate (Retail Store) – Vienna

Field Account Manager Golf (Sales) – Bergheim B.S.

Manager Global Go-To-Market/MerChandising – Salisburgo

Belgio

Sales Associate – Antwerp

Stre Manager – Antwerp

Francia

Sales Associate – Corbeil

HR Project Manager – Illkirch

Assistant Commercial Grands Compets (Stage) – Illkirch

Social Media Assistant (Stage) – Illkirch

Assistant Visual Merchandising (Stage) – Illkirch

Responsable de Secteur – Illkirch, Parigi

Store Manager Assistant – Miramas

Store Manager – Nailloux

Vendeur Polyvalent – Parigi, Illkirch

Responsable de Secteur Cobra Puma Golf – Parigi

Spagna