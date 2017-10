Puma e The Weeknd presentano la campagna “Puma xXO” (FOTO)

PUMA e Abel Tesfaye, in arte The Weekend, Global Brand Ambassador e Creative Collaborator del Global Sports Brand, presentano il secondo drop della collezione PUMA x XO. Dopo il tutto esaurito del primo drop di settembre, la nuova collezione ha come protagonisti la versione Olive-Green delle sneakers PUMA x XO Parallel e la capsule “Deluxe Denim”, l’attesissima linea apparel disegnata dal cantante e produttore discografico canadese.

The Weeknd, artista unico che oltre ad aver collezionato premi internazionali e ad aver scalato le classifiche musicali mondiali con il suo ultimo album Starboy, ha già indossato alcuni key styles durante il suo World Tour Starboy: Legend of the Fall 2017, attirando l’interesse dei fans e degli sneaker lover impazienti di scoprire la nuova collezione che fonde il suo personalissimo stile con la tradizione sportiva di PUMA.

Silhouette oversize e denim destrutturati e sfilacciati caratterizzano questa collezione dal look contemporaneo e inconfondibile. La PUMA x XO Denim Jacket, sfilacciata sia sulle maniche che nella parte posteriore insieme al Denim Kimono con maniche affusolate e orlo sfilacciato e ai PUMA x XO Denim Pants dal fit morbido e dal look street-style, sono solo alcuni dei capi must have della linea. Il denim invade anche gli accessori PUMA x XO Denim Duffle e l’esclusivo Denim Cap. Lo stile unico di XO conquista anche l’iconica PUMA x XO Hoodie in una nuova e accattivante versione camo.

Imperdibili per tutti gli sneakers freaker le sneaker boot PUMA Parallel, nell’inedita versione Olive-Green ispirate al mondo militare, dal design contemporaneo, con suola in gomma e tecnologia di ammonizzazione IGNITE FOAM con tomaia in pregiato nubuck italiano, chiusura a zip sul tallone e loghi PUMA e XO. Il secondo drop della collezione PUMA x XO sarà disponibile a partire da giovedì 26 Ottobre online al sito PUMA.com, negli store PUMA e in selezionati retailer.