Puma e The Weeknd presentano il terzo drop della collezione “Puma xXO” (FOTO)

Puma e Abel Tesfaye, in arte The Weekend, Global Brand Ambassador e Creative Collaborator del Global Sports Brand, presentano oggi il terzo drop della collezione PUMA x XO. Dopo il tutto esaurito del primo drop di settembre, la nuova collezione presenta l’esclusiva capsule “Crafted Military”, l’attesissima linea apparel disegnata dal cantante e produttore discografico canadese.

The Weeknd, artista unico che oltre ad aver collezionato premi internazionali e ad aver scalato le classifiche musicali mondiali con il suo ultimo album Starboy, ha già indossato alcuni key styles durante il suo World Tour Starboy: Legend of the Fall 2017, attirando l’interesse dei fans e degli sneaker lover impazienti di scoprire la nuova collezione che fonde il suo personalissimo stile con la tradizione sportiva di PUMA. Silhouette oversize, ricami e una forte ispirazione al mondo militare caratterizzano questa collezione dal look contemporaneo e inconfondibile.

La PUMA x XO Bomber Jacket è l’esclusiva giacca camo con accattivanti dettagli in nylon total black insieme alla Kimono Jacket. Gli accessori PUMA x XO Backpack, Beanie and Cap completano il look. Lo stile unico di XO conquista anche l’iconica PUMA x XO Hoodie in una nuova e accattivante versione camo insieme ai PUMA x XO Camo Tees and Tanks rigorosamente logati. Imperdibili per tutti gli sneakers freaker le sneaker boot PUMA Parallel, nell’inedita versione total black ispirate al mondo militare, dal design contemporaneo, con suola in gomma e tecnologia di ammonizzazione Ignite Foam con tomaia in pregiato nubuck italiano, chiusura a zip sul tallone e loghi PUMA e XO.