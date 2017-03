PUMA E BIG SEAN PER UNA COLLEZIONE ESCLUSIVA

PUMA ANNUNCIA BIG SEAN COME NUOVO CREATIVE COLLABORATOR AND GLOBAL AMBASSADOR

PUMA è lieta di annunciare oggi l’inizio della collaborazione con il rapper statunitense Big Sean che sarà il nuovo Creative Collaborator and Global Ambassador del Brand. L’artista statunitense entra così a far parte del crescente portoflio di influential ambassadors di PUMA insieme a The Weeknd, Rihanna, Kylie Jenner e Cara Delevingne.

Big Sean lavorerà al fianco dei designer PUMA per la progettazione di una collezione esclusiva che verrà lanciata nel 2018 e sarà anche il volto della prossima campagna PUMA Classics che sarà presentata questa estate. Big Sean indosserà i capi e le sneakers della linea Classics in tutte le tappe del suo prossimo tour estivo “I Decided”, dal titolo del suo quarto album pubblicato il 3 febbraio 2017 da GOOD Music e Def Jam Recordings.