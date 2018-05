Puma Defy City 2018 inaugurato da Selena Gomez

Il party è stata un’esperienza completamente immersiva che ha portato gli ospiti a rivedere anche il loro punto di vista sulla città tradizionale, consentendo di interagire in modo inaspettato in uno studio completamente riconvertito per l’occasione, con una palestra riempita di palloncini, un murales in gesso 3D, ballerini che eseguivano coreografie spettacolari sull’ultimo successo di Selena “Back To You” e una bodega piena di caramelle.

Selena ha così inaugurato ufficialmente la città, sfoggiando le nuove DEFY, mentre incontrava i fans e camminava per DEFY Expectations Avenue e DEFY Conventions St. DEFY è la nuova e rivoluzionaria scarpa da allenamento caratterizzata dalla suola con plateau, ispirata al ritorno della tendenza delle chunky-shoe, sfida gli standard di allenamento e va oltre lo stile. La suola platform supporta completamente il movimento su ogni lato mentre la nuova schiuma PROFOAM fornisce un’ammortizzazione leggera e una reattività maggiore che aggiunge comodità e dona stile all’allenamento.

DEFY è qui per incoraggiare le donne ad essere forti e non a sottovalutarsi mai. Una forza che guida il gruppo. Una forza che ricorda ad ogni donna che l’unico modo per essere se stesse è di impegnarsi sempre. DEFY conventions. DEFY norms. Dare to DEFY. La nuova PUMA DEFY sarà in vendita, a partire da giovedì 31 Maggio, al sito PUMA.COM e in selezionati retailers.