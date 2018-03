Puma collezione scarpe 2018/2019: Selena Gomez testimonial di “Ignite Flash Ep”

Puma ha creato la linea En Pointe dedicata a tutte le donne forti, determinate e coraggiose come Selena Gomez, female ambassador di Puma, che incarna perfettamente lo spirito della collezione per il suo stile versatile e la capacità di scegliere pezzi unici che le consentano di passare dalla palestra al tappeto rosso e viaggiare ovunque. La sua audacia si riflette sulla collezione, contraddistinta da pezzi moderni e originali che attirano l’attenzione. Never boring. Never the same. Always on point.

La collezione, caratterizzata da tonalità delicate e fit morbidi, è nata da un incontro tra il team di designer PUMA e le ballerine del New York City Ballet che si sono confrontati sul concetto di movimento e sulle necessità delle atlete di indossare prodotti in grado di garantire il miglior supporto durante le lunghe ore di prove.

Protagonista del nuovo drop della collezione è l’innovativa scarpa IGNITE FLASH EP con tomaia realizzata in evoKNIT che si adatta al piede come un guanto per una vestibilità unica e personalizzata, in grado di offrire il massimo comfort anche in lunghe sessioni di training. Gli inserti in IGNITE FOAM garantiscono una sensazione di leggerezza, un’ammortizzazione altamente reattiva e un ritorno di energia di lunga durata. Il logo sul tallone e i dettagli femminili argentati sui lacci completano la silhouette. La nuove IGNITE Flash EP sarà disponibile a partire da giovedì 15 Marzo nei PUMA store, online al sito PUMA.com e in selezionati retailer.