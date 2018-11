Pronti per una fuga romantica in Umbria?

Assisi – Niente di più rilassante e piacevole di una fuga romantica, magari dedicata al benessere, nell’Umbria più vera: Assisi, Spello, Trevi e poi scendendo Spoleto con le vicine Fonti del Clitunno. Il nostro tour di una regione bellissima, intima e facile da raggiungere, ci ha visto scoprire tesori inediti soggiornando presso le Dimore di San Crispino, un resort a cinque stelle ubicato nel contesto della verde campagna umbra, poco distante dalla città che custodisce le spoglie di San Francesco.

Tutelata dall’Unesco con particolare attenzione alla celebre basilica dove sono conservati gli affreschi di Giotto e agli altri siti francescani, Assisi si conferma una meta ideale da molti punti di vista: relax, spiritualità, arte, cultura, storia, buon cibo e molte attività da svolgere. Da qui si potranno visitare in giornata i tanti borghi inseriti tra i più belli d’Italia e seguire l’itinerario dell’olio, assaggiando tipicità come il sedano nero, la torta al testo, il tartufo e i porcini.

È proprio in una cornice di ulivi, cipressi, vigneti e un giardino ricco di piante officinali anche piuttosto rare, con un ruolo principe della lavanda e ben 150 specie di rose antiche italiane e inglesi, che si trova il meraviglioso Garden Resort & Spa de Le Dimore di San Crispino, una realtà a gestione familiare capace di conciliare il lusso con il vivere green. Parola chiave è benessere, non soltanto per la presenza di un centro appositamente pensato per prendersi cura del corpo, ma anche per la volontà di creare un ambiente di charme confortevole in cui sentirsi a casa, respirando un’atmosfera serena e silenziosa.

La Spa è un piccolo tesoro nel tesoro, dove a disposizione dei clienti si trovano una bio sauna finlandese, l’hammam o bagnoturco, la zona Jacuzzi idromassaggio, docce cromo-sensoriali aromatizzate e un’area relax; se tutto questo non fosse sufficiente, è possibile prenotare un trattamento tra quelli proposti dalle operatrici per rigenerarsi fino in fondo. La sera potrete invece viziarvi al ristorante Rubicondo, il cui stile rustico si sposa bene con l’idea di utilizzare prevalentemente prodotti di stagione, tipicità regionali rivisitate dallo Chef e materie prime fornite dall’azienda agricola La Torre, o comunque scelte seguendo la filosofia dei Km Zero.

Quali le proposte più allettanti per i mesi invernali, quando una fuga alla ricerca della pace dei sensi sarà più che mai desiderata? Il primo pacchetto “2 giorni da Vip” prevede un doppio pernottamento con colazione, cena gourmet e ben due ingressi alla Natural Spa con due massaggi di benvenuto; la seconda opzione più economica prende il nome di “Felicità = soggiorno + Spa + cena” ed è perfetta per chi non abbia a disposizione molto tempo; infine, a dicembre arrivano il “Goloso Natale tra chi ami!”, per trascorrere delle feste natalizie davvero indimenticabili, e lo “Speciale Capodanno 2019 di Relax”.

Informazioni utili

Garden Resort & Spa San Crispino

Tordandrea di Assisi (PG)

Tel: 075 8043257

Web: www.assisibenessere.it

Mail: booking@assisibenessere.it