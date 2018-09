Nuovo profumo Trussardi Sound of Donna, testimonial la cantante Annalisa. La nuova fragranza femminile del brand italiano Trussardi è Sound of Donna, ad incarnare la sua essenza, una splendida donna ed artista, Annalisa Scarrone, 33enne portata al successo dal programma di Canale 5, Amici, di Maria De Filippi. Nata a Savona, ha una laurea in Fisica e più di 21 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Volto giovane e fresco, il suo, perfetto per rappresentare il nuovo profumo di Trussardi. Testimonial della campagna e protagonista dello spot pubblicitario sulle note del suo singolo “Il mondo prima di te”, Annalisa rappresenta la nuova fragranza Trussardi, irriverente e nel contempo sofisticata. Annalisa è l’icona perfetta per rappresentare “Suono di donna”, una fragranza che si sposa con la più bella delle melodie: la personalità di una donna, multi sfaccettata, insieme femminile, ribelle, ironica e chic.

Quella di Annalisa è una carriera in continua ascesa: dopo il terzo posto a Sanrem 2018, ha ottenuto il disco di platino per il singolo che accompagna lo spot del profumo Sound of Donna. L’artista incarna perfettamente l’idea di donna che Trussardi vuole dare con la sua nuova fragranza: femminile, eclettica, sofisticata e inarrestabile. La fragranza di Sound of Donna, dalle note fiorite orientali/gourmand/legnose, crea l’immagine femminile di oggi, tipica delle giovani donne multitasking, che amano la vita, le sfide e non si arrendono mai. Romantiche e coraggiose, seducenti e travolgenti. “Amo i profumi e mi diverto a provarne diversi, a seconda di come mi sento. Sound of donna mi rappresenta a pieno! Invece sicuramente tra i profumi in natura l’aria di mare è il mio preferito perché mi ricorda casa mia”, così l’artista in merito alla scelta di rappresentare il nuovo profumo di Trussardi, “non credo ci siano note sia olfattive che musicali solamente associabili alle donne. Anche un profumo grintoso e intenso può essere femminile. Sound of donna è un insieme di dolcezza e grinta ad esempio“.

