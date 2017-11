Profumi inverno 2018, ad ogni segno la sua fragranza: la Collezione Zodiaco di The Library of Fragrance

Trovare il profumo più adatto per ognuno di noi è sempre difficile; da oggi, però, la selezione sarà molto più semplice. The Library of Fragrance ha presentato infatti la Collezione Zodiaco, 12 fragranze unisex originali disegnate ad arte per esprimere i tratti specifici, i punti di forza e l’energia di ciascun segno dello Zodiaco.

Ogni fragranza della Collezione Zodiaco è contenuta in un’elegante bottiglia di vetro italiano e confezionata in una scatola bianca ed essenziale. La struttura di ciascuna fragranza della collezione Zodiaco mantiene lo stile lineare di tutti i profumi TLOF, per cui esprime la sua natura immediatamente e non cambia sulla pelle con il passare delle ore. Tuttavia, a differenza delle altre fragranze, che sono strutturate principalmente come singole note, le fragranze della Collezione Zodiaco sono Eau de Toilette incantevolmente complessi, con una concentrazione superiore di materie prime a garantire una persistenza maggiore.

Ma quali sono quindi le fragranze più adatte ad ogni segno zodiacale?

ARIETE (21 Marzo – 19 Aprile) – Forza, energia e sicurezza sono i tratti distintivi del determinato Ariete, ma anche le sensazioni che ricaviamo da questa miscela di legno di Palissandro, Franchincenso, Ambra e Bergamotto;

(20 Aprile – 20 Maggio) – Non giudicare questa fragranza sulla base di quello che sai dei tratti conservatori del Toro, c’è anche un lato edonistico e sensuale in questo segno. E’ stata una sfida deliziosa comporre una fragranza che riflettesse questo dualismo di carattere, ma ci siamo riusciti usando elementi come Muschio Nero, Legno di Cedro, Legno di Guaiaco, Pino e Limone; GEMELLI (21 Maggio – 20 Giugno) – Da espansivi e provocanti a seri e contemplativi, i due lati del segno Gemelli esprimono la grande capacità di adattamento dei nati sotto questo segno. Abbiamo pertanto composto una fragranza che potesse adattarsi a qualsiasi stagione, occasione o stato d’animo; il risultato è un’eccitante miscela di note che includono il Vetiver, Ciclamino e Cardamomo;

(21 Giugno – 22 Luglio) – Quelli influenzati dal segno del Cancro sono al loro meglio quando si sentono sicuri in campo spirituale, emotivo, romantico ed amoroso. Questo ci ha ispirato nella creazione di una fragranza che potesse fungere un po’ da talismano, per dare sicurezza e conforto a chi la indossa. Il risultato miscela Ylang Ylang, Davana Nera, Vaniglia dell’Uganda, Legno di Radica; LEONE (23 Luglio – 22 Agosto) – Una fragranza disegnata per il leader innato che è il Leone deve poter creare dipendenza, cosi come creano dipendenza le personalità cui si ispira – e pensiamo di esserci riusciti. Questa è una fragranza indossabile da un re o una regina e miscela Mirra Nera, Teak Indonesiano, Pepe Nero e Fiore di Arancia Amara;

(23 Agosto – 22 Settembre) – Abbiamo capito che disegnare con successo una fragranza che rispecchiasse la Vergine richiedesse meticolosa attenzione e metodica precisione. Principi che abbiamo applicato per creare questa miscela armonica di Muschio, Cardamomo Selvatico, Petit Grain e Fiori di Betulla; BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre) – Con la bilancia come simbolo di questo segno, la creazione di questa fragranza è incentrata sull’equilibrio e le proporzioni, miscelando chiodi di garofano, yuzu selvatico, anice e legni preziosi;

(23 Ottobre – 21 Novembre) – Il segno dello Scorpione è connesso al colore rosso. L’associazione di colore si sposa perfettamente con questo profumo focoso e sexy, un blend passionale di Limone di Lisbona, Bergamotto Italiano, Muschio del Cashmere e Benzoino; SAGITTARIO (22 Novembre – 21 Dicembre) – Di origine tedesca, la parola “wanderlust” descrive un forte impulso a viaggiare ed esplorare – questo è il concetto cui ci siamo ispirati per creare la fragranza per gli avventurieri nati sotto il segno del Sagittario, miscelando ghost flower del Mojave, foglie di Lauro, Zafferano, Ambra e Oud;

(22 Dicembre – 19 Gennaio) – Maestri di self control, i responsabili capricorni meritano una fragranza solida e tenace che ne riflettano questi invidiabili tratti. Il risultato è un blend elegante di fiore di Champaca, salvia di Clary, Cardamomo Nero e Corteccia di Cassia; ACQUARIO (20 Gennaio – 18 Febbraio) – I colori dell’Acquario sono blue chiaro e argento, e ove mai ci fosse una fragranza che rappresentasse queste tonalità, eccola qui. Una fragranza fresca ed acquatica che miscela Neroli, Cedro, Oud e Viola Calcarata;

In copertina, Photo Credit: THE LIBRARY OF FRAGRANCE