Private Callas: Dresses and memorabilia in a textile scenery by Bonotto, mostra imperdibile a Milano

Si chiama “Private Callas: Dresses and memorabilia in a textile scenery by Bonotto” la mostra dedicata alla più grande diva della lirica: Maria Callas. Un allestimento che attraversa il mito in carne ed ossa, focalizzandosi su abiti privati e di scena, oggetti, foto e locandine. C’è tempo fino al 3 marzo per visitarla presso la Casa Bonotto in via Durini 24.

Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou, per il mondo semplicemente Maria Callas, ebbe un legame speciale con la città di Milano – a partire dalla Traviata scaligera diretta da Visconti nei panni di Violetta – la carriera di questa artista si intrecciò indissolubilmente alla storia del Teatro La Scala, tempio meneghino della lirica.

Maria Luisa Frisa (critico e fashion curator, direttore del Corso di laurea in Design della Moda e Arti multimediali all’Università Iuav di Venezia), curatrice della mostra milanese con il ricercatore Gabriele Monti, ha dichiarato circa questa mostra: “Quali forze hanno trasformato Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou nell’icona Maria Callas? Direi che il suo talento straordinario, la sua personalità e la sua presenza sono sicuramente stati gli elementi che l’hanno trasformata in una delle grandi protagoniste del secolo scorso. Non a caso Diane Vreeland, quando era direttore di Vogue America, teneva una foto di Maria Callas nel suo ufficio”. Un allestimento che promette quindi di concentrarsi sul lato più fashion della divina.