Principe William, addio ai capelli: nuovo taglio rasato per il Duca di Cambridge

Cambio di look per il Principe William che, solo a Natale, era stato bonariamente preso in giro da Meghan Markle per la sua capigliatura poco folta. Per combattere la calvizie, probabilmente ereditata dal padre, il Duca di Cambridge ha deciso di cambiare totalmente look ed optare quindi per un taglio rasato.

Se per molti il riporto è la soluzione ideale alla calvizie, sembra che il Principe William non sia (fortunatamente) di quest’idea. Il reale, probabilmente consigliato da alcuni tra i parrucchieri più esperti della Gran Bretagna, ha optato per quello che viene definito “buzz cut”. Per quanto a molti possa sembrare un normale taglio rasato, il buzz-cut è una tra le ultime tendenze delle celebrities uomini ma anche donne: se quello di Justin Timberlake è passato infatti inosservato, ha fatto scalpore quello di Cara Delevingne.

Ma come hanno preso questo nuovo look i fan e i sudditi del Principe William? Dopo la prima apparizione in queste nuove vesti, avvenuta durante la visita all’Evelina’s Children’s Hospital, sui social il giovane Duca di Cambridge è diventato più virale che mai. Se qualcuno non si è risparmiato cattiverie e prese in giro, sono in molti quelli che hanno affermato “Finalmente!”. Altri, poi, sono convinti che questo nuovo look renda il Principe molto più moderno e casual rispetto a prima.