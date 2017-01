Principe Harry: la fidanzata porta lo scandalo a corte, arrestato fratellastro

La nuova fidanzata del principe Harry, l’attrice statunitense Meghan Markle, dopo essere stata difesa dai media dal suo amato si ritrova nuovamente nell’occhio del ciclone. Il suo fratellastro, infatti, è stato arrestato per un grave episodio di violenza domestica.

Thomas Markle Jr., 50 anni, è stato prelevato dalla polizia a Grants Pass, in Oregon, dopo aver minacciato con una pistola la sua compagna. L’uomo, ubriaco, in seguito a un’accesa discussione con la donna le ha puntato l’arma alla tempia. Le accuse che ora pendono su di lui sono di minacce, minaccia a mano armata e uso illegale di arma.

Mentre si attende il processo l’uomo è stato rilasciato su cauzione. Il Daily Mail sottolinea l’imbarazzo che questo episodio procura a Meghan Markle e “solleva dubbi nei circoli legati alla Royal Family sulla sua idoneità come consorte del principe Harry“. A tal proposito si è espressa anche l’ex moglie del fratellastro arrestato: “Non vorrei che questo fosse un problema per Meghan. Tom è stato lontano dai riflettore da quando Meghan ha iniziato a uscire con il principe Harry. Vuole ciò che è bene per lei. Sono molto vicini ma negli ultimi anni si sono un po’ allontanati. L’ultima cosa che vorrebbe è danneggiarla“.