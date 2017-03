Principe Harry figlio illegittimo? Parla James Hewitt, per anni indicato come il vero padre

Da 25 anni il gossip inglese insinua forti dubbi circa la legittimità “reale” del principe Harry. Sono moltissimi i giornalisti ad asserire che il rampollo sia il frutto della relazione extraconiugale tra Lady Diana e l’ufficiale di cavalleria James Hewitt. Oggi, una volte per tutte è proprio il diretto interessato a smentire categoricamente lo scenario.

In un’intervista rilasciata al Sunday Night australiano, Hewitt ha dichiarato: “No, non sono il padre di Harry. Bugie. Servivano per vendere i giornali. E non hanno fatto bene ad Harry. Diana aveva un’aura speciale attorno a sé. È stato un crescendo e ad un certo punto, sapete cosa accade, improvvisamente non ne avete mai abbastanza l’uno dell’altro. Non mi pento di niente. Era una persona di cui era così facile innamorarsi, quindi penso che questo mi verrà perdonato“. Relazione confermata ma smentita la paternità del secondogenito della casa reale.

Hewitt ora vive nel sud dell’Inghilterra e conduce un’esistenza ritirata, pare che la sua relazione con Diana fosse durata ben 5 anni. A fomentare la teoria circa la paternità illegittima fu proprio una guardia del corpo di Diana, che ne seguiva incontri e spostamenti.