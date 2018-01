Principe Harry e Meghan Markle: Capodanno (quasi) segreto a Monaco

La notizia del matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan. Sarà per questo che il giovane Principe e la fidanzata hanno scelto di festeggiare il Capodanno 2018 in una destinazione segreta, o almeno così doveva essere. I due, nonostante i tanti accorgimenti per mantenere l’anonimato, sono infatti stati avvistati su di un volo della British Airways con destinazione Nizza.

Quando si è un membro della Casa Reale inglese è quasi impossibile girare mantenendo l’anonimato. Lo sa bene il Principe Harry che, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo matrimonio, avrebbe voluto trascorrere un Capodanno 2018 in completa segretezza in Costa Azzurra. Ma come spostarsi in segreto se si è un principe? Harry, insieme alla fidanzata, hanno pensato di utilizzare un normale volo di linea Londra-Nizza della British Airways, ma non solo: i due futuri sposi, probabilmente pensando di nascondersi meglio, hanno optato per sedersi in classe Economy. In particolare, il Principe Harry e Meghan Markle si sarebbero seduti in ultima fila, dove avevano prenotato in tutto sei posti…

Va da sé che, visto il momento, la presenza dei due futuri sposi non è passata inosservata come sperato. Una volta atterrati, con largo anticipo rispetto al previsto, il Principe Harry e la fidanzata Meghan Markle hanno trovato ad attenderli le auto della polizia francese che sono quindi andate ad incrementare il numero di personale per la scorta. Come spiega una fonte alla stampa londinese, però, queste non sono state altro che “Misure precauzionali non richieste da Londra, ma offerte volontariamente dalla Francia, specie tenuto conto di quello che è accaduto a Parigi vent’anni or sono alla madre di Harry”. I due giovani, comunque, una volta arrivati a Nizza sono saliti su un aereo privato per volare sino nel Principato di Monaco dove hanno festeggiato il Capodanno 2018 in una location segreta.