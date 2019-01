Primark offerte di lavoro: nuove opportunità in Italia

Primark, famoso marchio di abbigliamento, è alla ricerca di personale. Il brand irlandese è pronto a nuove assunzioni in Italia. La nota catena di negozi di abbigliamento e accessori è in forte crescita e mira ad aprire in futuro nuovi centri nel nostro paese. Primark, che fa parte dell’Associated British Foods, al momento è pronta a reclutare giovani diplomati e laureati per rafforzare l’attuale organico dei propri punti vendita.

Primark alla ricerca di giovani diplomati e laureati

L’avventura di Primark è iniziata nella seconda metà del XX secolo. Il primo negozio di abbigliamento e accessori è stato aperto da Arthur Ryan nel giugno 1969 a Dublino in Mary Street a marchio Penneys. Dopo il successo in Irlanda, Primark fa il suo esordio nel vicino Regno Unito, dove nel 1971 viene inaugurato un grande negozio a Belfast. Sarà il primo di quattro fortunati store, che apriranno i battenti in Inghilterra nel 1973. Solamente in Irlanda l’azienda opera con il nome originale Penneys, difatti per l’estero ha dovuto inventare un nuovo nome, Primark, poiché era già esistente la catena di grandi magazzini J. C. Penney, con marchio registrato. Primark vanta negozi nei Paesi Bassi, Germania, Austria, Francia solo per citarne alcuni. Parliamo di 360 store, di cui quattro in Italia. Primark conta circa 68.000 dipendenti.

Primark: le posizioni aperte

Ecco le figure professionali ricercate al momento da Primark:

Stage Addetto / a alle Vendite (Part Time 30 ore) – Brescia, Verona

Addetto / a alle Vendite (Part Time 18 ore) – Brescia

Visual Merchandising Assistant – Arese

Trainee Visual Manager – Firenze

Supervisor Area Vendite – Brescia, Arese

Addetto / a alle Vendite (contratto a chiamata) – Arese

Addetto / a alle Vendite (Part Time 20 ore) – Brescia

Supervisor Area Vendite – Firenze, Verona

Senior Department Manager – Arese, Verona, Brescia

Stage People and Culture – Verona, Brescia

Visual Merchandiser Assistant Part Time / Full Time – Brescia

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale richiesta non deve fare altro che visitare il sito ufficiale Primark, alla sezione Carriere. Qui è possibile selezionare la posizione aperta e inviare la propria candidatura.