Primark, i negozi in Italia

Uno dei motivi per cui Il Centro di Arese, la Galleria Commerciale più grande d’Italia, ha conquistato l’award per Best New Shopping Centre del 2016, è senza dubbio la presenza di alcuni marchi famosissimi che in Italia non avevano ancora trovato spazio, uno su tutti Primark.

Questo potrebbe essere il nuovo destino anche del nuovo mall, Elnòs Shopping a Roncadelle, a pochi minuti da Brescia, dove un paio di settimane fa è stato inaugurato il secondo store italiano del marchio irlandese, creando 385 posti di lavoro.

Dopo il primo punto vendita tricolore, aperto appunto ad Arese in aprile, Primark fa il bis nello Stivale, ma siamo solo all’inizio.

La catena low cost, ancora più democratica di H&M sta davvero conquistando i fashion addicted italiani con il motto “amazing fashion at amazing prices”, ovvero moda incredibile a prezzi sorprendenti.

Il negozio ha una superficie commerciale di circa 4.000 mq, distribuiti su un piano, e ospita prodotti a marchio Primark per donna, uomo, bambino, casa e beauty.

Lo store ha 60 camerini e 56 casse. Come ad Arese, i clienti avranno a disposizione un’area relax, dove sedersi e fare una pausa durante lo shopping, in un ambiente contemporaneo e moderno.

“Siamo felici di aprire il nostro negozio 2° in Italia, il 327° per la nostra azienda. Questa è un’apertura importante per noi, non vediamo l’ora di offrire ‘amazing fashion at amazing prices’, per tutta la famiglia”, ha commentato Damien Defferoy, Primark’s Country Manager Italia