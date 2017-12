Prima della Scala 2017: Giorgio Armani veste i vip italiani (FOTO)

In occasione della prima della Scala 2017, con l’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano che ha aperto la

stagione del Teatro Alla Scala di Milano, Margherita Buy, Matilde Gioli, Maria Elena Boschi, Michela Di Biase Franceschini e Mario Martone hanno scelto di indossare abiti di Giorgio Armani.

Margherita Buy ha indossato un abito in cady di seta rosso con piccoli nodi sulle spalle della collezione Giorgio Armani. Matilde Gioli ha scelto di indossare una camicia in tulle interamente ricamata con crinolina e cristalli abbinata a una gonna lunga in velluto di seta nera, della collezione Giorgio Armani Privé.

Maria Elena Boschi ha indossato un abito in georgette di seta nera con ricamo floreale verde e blu a contrasto della collezione Giorgio Armani. Michela Di Biase Franceschini ha indossato un abito monospalla in velluto di seta nero

con dettagli in tulle sul décolleté della collezione Giorgio Armani. Mario Martone, regista dell’opera, ha indossato uno smoking blu della collezione Giorgio Armani.