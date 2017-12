Prima della Scala 2017, 7 dicembre: Andrea Chénier torna al Piermarini

E’ tutto pronto per la Prima della Scala del 7 dicembre 2017, evento che apre la stagione teatrale del celebre Piermarini. A sorprendere il pubblico presente all’annuale appuntamento – generalmente costituito da rappresentanti delle istituzioni, personaggi dello spettacolo e dell’élite milanese – sarà l’Andrea Chénier di Umberto Giordano, opera che manca dal Teatro alla Scala da ben 32 anni soprattutto a causa della difficoltà riscontrata nel rispondere all’esigenza di “trovare vocalità idonee e importanti”, ha affermato Riccardo Chailly. La soluzione sembra essere stata quella di affidarsi a Anna Netrebko, Yusif Eyvazov e Luca Salsi che – a dire di Chailly – “calzano alle richieste di Giordano e sono capaci di tutte le riflessioni emotive che quest’opera impone agli interpreti”.

La Prima della Scala 2017 andrà in scena, come tradizione, il giorno di Sant’Ambrogio a partire dalle 18. Tanti gli eventi collaterali all’Andrea Chénier, primo tra tutti la “Prima Diffusa” che, oramai da anni, coinvolge il grande pubblico in uno degli eventi meneghini tra i più amati di sempre. In particolare, questa settima edizione accenderà oltre 30 luoghi e spazi della città con più di 50 tra proiezioni in diretta, concerti, reading e performance gratuiti.

“Prima diffusa è stato uno dei primi progetti di partecipazione artistica e culturale che Milano ha promosso e realizzato” – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno – “Questa settima edizione testimonia la bontà di una scelta che punta ad ampliare il più possibile la condivisione della bellezza. Anche questa nuova edizione infatti porta la Prima della Scala fuori dalla sua sede naturale e la diffonde in città rendendola accessibile a tanti, grazie alle 27 proiezioni in diretta dal Teatro, e più vicina anche a chi non la conosce bene grazie ai concerti diffusi, agli approfondimenti e alle guide all’ascolto”.

In copertina, Photo Credit: Jean-Christophe BENOIST/Wikimedia.org