Premio Strega 2017, candidati: le ultime indiscrezioni in attesa della presentazione ufficiale

Manca solo qualche giorno all’annuncio dei candidati del Premio Strega 2017: verranno infatti presentati il 31 marzo i candidati al celebre premio letterario che quest’anno, però, sembra essere in procinto di cambiare. Ecco allora tutte le ultime novità ma anche le indiscrezioni sui possibili candidati.

Bisognerà attendere il 31 marzo per conoscere i candidati al Premio Strega 2017: successivamente, il 6 luglio si terranno le premiazioni. Ancora misteriosa però la location: qualcuno pensa possa essere l’Auditorium Parco della Musica – dove si sono svolte le celebrazioni per il 60mo anniversario – mentre altri pensano possa trattarsi della tradizionale Villa Giulia. Non è da escludere, però, che la location possa essere del tutto nuova: Giovanni Solimine, nuovo Presidente, ha infatti sottolineato la sua volontà nell’organizzare “una serata finale nel segno della sobrietà”.

Già presenti le prime indiscrezioni sui candidati: stando ai rumors è quasi certo il no di Rizzoli mentre per la prima volta di presenterà Laterza con “La stanza profonda” di Vanni Santoni: Giunti presenterà invece “Gin tonic a occhi chiusi” di Marco Ferrante mentre Mondadori – di cui è quasi sicura la presenza – si candiderà probabilmente con “La più amata” di Teresa Ciabatti. Il numero di candidati dovrebbe comunque essere in linea con quello degli anni scorsi: da questi verranno poi scremati i 12 finalisti tra i quali verrà scelta la cinquina in finale.