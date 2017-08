Prada Poster Girl, la collezione autunno-inverno 2017-2018 in edizione limitata

Prada Poster Girl, arriva una speciale capsule collection, in edizione limitata, per l’autunno inverno 2017-2018. Presentata in occasione della sfilata dedicata si riscoprono le stampe riportate su felpe e t-shirt che compongono la collezione. I poster sono ideati da Miuccia Prada e dallo Studio Amo di Rem Koolhaas ispiratosi alla collezione della maison italiana.

Le t-shirt sono in cotone bianco e tutte stampate con un vero e proprio poster così come le felpe. Queste ultime sono proposte nella doppia variante con manica lunga o corta, anche con cappuccio. I tagli sono lineari e basici ma le stampe sono la vera sorpresa di questa proposta e il cuore stesso della collezione che si chiama Poster Girl proprio perché ogni stampa è un vero e proprio poster di ispirazione cinematografica.

La linea Prada Poster Girl si compone di T-shirt e felpe bianche o grigie stampate con le immagini di otto manifesti di ispirazione vintage.