Prada offerte di lavoro: nuove assunzioni nel mondo dell’alta moda

Prada, famosa maison d’alta moda, è alla ricerca di nuove figure professionali da assumere nell’organico delle proprie sedi sparse in Italia e nel vecchio continente. Un’opportunità prestigiosa soprattutto per chi sogna di crescere e lavorare in uno dei brand di lusso più celebrati nel mondo. Tra le posizioni aperte: addetto alla contabilità, stock controller e assistente d’amministrazione.

Prada nasce nei primi anni del Novecento. L’azienda viene fondata nel 1913 dai fratelli Mario e Martino Prada, i quali aprirono un negozio di cuoio, borse, accessori da viaggio e di lusso nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, nel cuore della Lombardia. Ben presto, grazie all’alta qualità dei prodotti, la boutique attirò le attenzioni dell’alta borghesia e degli aristocratici, diventando un punto di riferimento. Nel 1919 Prada è diventato fornitore ufficiale della Real Casa di Savoia, un traguardo importante, che rafforzò il potere sul pubblico. Nessuno dei figli maschi di Mario Prada volle partecipare all’impresa, così alla morte di questi nel 1958, fu la figlia Luisa ad entrare nell’azienda, divenendo la proprietaria. Dopo un periodo di stallo, dalla fine degli Anni ’70 il brand è torna in auge, grazie soprattutto a Miuccia Prada, stilista nonché direttrice dell’azienda, e a Patrizio Bertelli, imprenditore. Dal 2000 Prada è lo sponsor ufficiale di Luna Rossa, barca a vela partecipante all’America’s Cup. Nel 2011 Il Gruppo Prada si quota sui mercati finanziari, collocandosi nella borsa di Hong Kong. Al momento Prada conta circa 13.000 dipendenti e numerose sedi in tutt’Europa.

Le posizioni aperte

Ecco le figure professionali ricercate e le relative sedi:

Addetto alla Contabilità (Montevarchi, Toscana)

Industrial Controller (Terranuova Bracciolini, Toscana)

Addetto alla Contabilità (Milano, Lombardia)

Assistente Administration du Personal et Paie (Parigi, Francia)

Stock Controller (Barcellona, Spagna)

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che visitare il portale LinkedIn. Al presente link che vi indichiamo potrete trovare tutti i dettagli sulle offerte di lavoro Prada. Sempre qui potrete candidarvi e proporre il vostro curriculum.