Prada Nylon Farm: il nuovo progetto cinematografico che racconta il tessuto icona del brand

Si chiama Prada Nylon Farm ed è il nuovo progetto cinematografico realizzato per il lancio della nuova campagna pubblicitaria del brand italiano, incentrato sul tessuto che non solo ha contribuito a costruire la storia del marchio famoso in tutto il mondo, ma che ad oggi resta uno dei punti di riferimento nelle collezioni accessori come nell’abbigliamento. Stiamo parlando del nylon, che ispira una favola fantascientifica che racconta, in quattro episodi, di un futuro surreale: in un’elegante fattoria di Prada le pecore vantano velli sintetici, da raccogliere e tessere secondo un rigido protocollo per ottenere l’iconica fibra.

Il cortometraggio è ispirato alle opere dello scrittore fantascientifico americano Philip K. Dick. I protagonisti dell’opera sono dei tosatori con braccia semi-robotiche, pronti a tosare le ‘pecore di nylon’. La realizzazione del mini video fa parte della strategia di trasferire il patrimonio culturale del marchio, con le sua innovazioni tecnologiche, e la creatività in una fiaba avveniristica divisa in quattro capitoli.

In un incessante susseguirsi di scene dominate da un’estetica asettica, l’intelligenza artificiale regna sovrana e viene da domandarsi se ancora rimarrà spazio per l’emozione umana. La risposta alla fine del film, che sarà presentato attraverso i canali social di Prada e sul sito prada.com con una sezione e-commerce dedicata per esplorare le fonti di riferimento e la genealogia estetica da cui ha avuto origine la collezione Prada Nylon.