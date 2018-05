Posillipo, la Villa Rosebery apre al pubblico: date e orari delle visite

Posillipo (Napoli), la Villa Rosebery apre al pubblico a maggio e giugno. Nei giorni 5-6 maggio e 16-17 giugno 2018 riapre alle visite del pubblico, grazie alla collaborazione con i volontari dei FAI Giovani, la Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo a Napoli, luogo bucolico come il suo stesso nome conferma. Il greco ‘Pausylipon’, infatti, significa “che libera dagli affanni”.

Complesso monumentale risalente agli inizi ‘800, la Villa Rosebery ha avuto numerosi proprietari tra i quali Luigi di Borbone, fratello di re Ferdinando II. Nel 1897 fu acquisita dallo statista inglese Archibald Philip Primrose, conte di Rosebery. Poi venne ceduta allo Stato italiano, e la proprietà fu messa a disposizione dei principi di Piemonte. Re Vittorio Emanuele III la utilizzò come residenza per due anni fino al 1946 quando, dopo l’abdicazione, si recò in esilio ad Alessandria d’Egitto. Dal 1957 Villa Rosebery entrò a far parte della dotazione della Presidenza della Repubblica che si è occupata dei restauri conservativi dei luoghi.

La visita alla Villa si snoda attraverso il parco, caratterizzata da flora mediterranea e da un giardino inglese dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci suggestivi. Durante la visita si può ammirare anche la Palazzina Borbonica, dentro la quale sono esposti documenti ed immagini storiche. Proseguendo attraverso il parco si giunge fino alla Darsena per concludere con la visita della Grande Foresteria. Si tratta di una visita gratuita, previa prenotazione obbligatoria al costo di € 1,50. La prenotazione è nominativa e non cedibile.

Qui i contatti per effettuare la prenotazione:

– prenotazione on line / book your visit

– Call center, tel. 06 39.96.75.57

dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00

Giorni e Orari di apertura

Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 – Sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 dalle ore 10:00 alle 16:30 (ultimo ingresso ore 14:30). Le visite durano circa due ore. I gruppi di visitatori possono essere composti da massimo 30 persone e accedono ogni 30 minuti.