Posh-NoGodz for Opsobjects featuring Fedez: la linea di orologi ispirata ai fulmini

Posh-NoGodz for Opsobjects è la nuova capsule collection di orologi pensata in collaborazione con Fedez. Nata dal sodalizio di Opsobjects, il brand di fashion jewellery designed in Italy, e Fedez, ormai poliedrico status symbol, Posh-NoGodz for Opsobjects, è una linea di orologi dalle forme dinamiche che abbandona le convenzioni e azzarda una nuova estetica proponendo il fulmine come simbolo di velocità, energia, luce e forza.

Gli accostamenti cromatici decisi e i dettagli soft-touch recuperano la forza leggendaria della saetta per tradurla in tratto contemporaneo nei cinturini della collezione. Per ricalcare lo stile del rapper sono come dei tattoo da mettere al polso, in una sorta di rivisitazione di tribù, ma urbana. Fedez ha dichiarato: “I momenti più belli si vivono in un lampo. Così quando Opsobjects mi ha chiesto di interpretare un loro orologio ho subito pensato al fulmine, che per me rappresenta velocità e energia allo stato puro. E ho voluto lasciare il segno di un fulmine nei cinturini così da sembrare quasi tatuati”.

“Poter unire l’ironia di Fedez all’orologio che è il nostro prodotto per eccellenza, ci ha entusiasmato moltissimo. La realizzazione di una nuova collezione come NOGODZ by OPSOBJECTS ci ha aperto nuovi orizzonti che siamo certi vorremo esplorare sempre di più in futuro” gli ha fatto eco Luca Giglio, Managing Partner di OPSOBJECTS. L’orologio si compone di cassa di 38 mm in policarbonato proposta in cinque varianti di colore e abbinata ad altrettanti cinturini in silicone. La nuova capsule collection Designed by NoGodz for Opsobjects, sarà in vendita in esclusiva in tutte le boutique Stroili in Italia a partire da giovedì 8 giugno e in prevendita online sul sito e-commerce omonimo a partire da lunedì 22 maggio a lunedì 5 giugno 2017.