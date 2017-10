Portici di Carta 2017 Torino: date, programma e info dell’11esima edizione

Al via l’undicesima edizione di Portici di Carta che, come tradizione, porta per le vie del centro di Torino la libreria più lunga del mondo. In questo 2017, però, la manifestazione si espanderà toccando – oltre ai tradizionali due chilometri di bancarelle in via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice – anche due prestigiose prospettive del centro ovvero i portici fine-ottocento e Liberty di via Sacchi e quelli risorgimentali di Via Nizza, per quasi 2,5 chilometri di estensione totale.

Appuntamento al 7 e 8 ottobre con Portici di Carta 2017. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, porterà quest’anno a Torino 128 librai di Torino e provincia ed editori da tutto il Piemonte, di cui 21 per la prima volta. In piazza Carlo Felice torneranno poi i bouquinistes del Libro Ritrovato: i portici di via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice saranno invece suddivisi in 20 tratti tematici che raggruppano in modo omogeneo le bancarelle a seconda delle proposte.

Portici di Carta 2017 è dedicata a Paolo Villaggio, l’autore-attore che ha venduto un milione e mezzo di copie con la Trilogia di Fantozzi e ha cambiato la lingua

italiana con i suoi modi di dire entrati nell’uso collettivo. Villaggio verrà quindi ricordato sabato 7 all’Oratorio San Filippo con una lezione originale di Stefano Bartezzaghi. Maggiori info e programma completo su www.porticidicarta.it.