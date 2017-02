Che le porte blindate possano essere più di un oggetto necessario per proteggere la nostra abitazione è ormai assodato.

Dopo aver scoperto le vere e proprie opere d’arte create da Vighi Security Doors, e precisamente il progetto VIGHI Art and Design, che alla struttura di una porta blindata aggiunge un rivestimento materico realizzato da un decoratore artigiano trasformando così la porta d’ingresso in un quadro di infinita bellezza, ecco che l’azienda made in Italy è pronta a presentare la sua nuova collezione di porte blindate di design.

Da Vighi Security Doors arriva infatti la nuova collezione Ventesimosecolo, ovvero la linea di pannelli di rivestimento per porte blindate realizzata in collaborazione con SintesiDesign, di Ferdinando Tedesco e Jennifer Bassani.

9 pannelli, suddivisi in tre linee, anniTRENTA, anniCINQUANTA, anniSETTANTA, i cui rivestimenti sono ispirati ai fenomeni culturali e di costume dei rispettivi tre periodi del ‘900, tuttora modello per la progettazione. Dal punto di vista tecnico, i rivestimenti rappresentano un’interessante sperimentazione sui materiali: pelle, legno, metallo e vetro che, reinterpretato, diventa marmo, colore, creando originali e preziosi effetti visivi che arricchiscono e personalizzano lo spazio.

Ciascuno dei 9 pannelli può essere scelto per il lato interno di tutte le porte blindate Vighi, secondo i modelli riportati in catalogo. Questi rivestimenti propongono un’idea originale di eleganza e raffinatezza destinata al mercato del lusso ed a coloro che vogliono un prodotto di interior design anche per la porta d’ingresso, senza rinunciare alla sicurezza delle porte blindate Vighi.

Vighi Security Doors e le creazioni di VIGHI Art and Design, saranno protagonisti anche del prossimo Salone del Mobile 2017 e precisamente al FuoriSalone, nel corso dell’esposizione-evento “Space & Interiors finiture per l’architettura”, presso The Mall, Porta Nuova, in programma a Milano dal 4 all’8 aprile 2017.

