Porsche Panamera Sport Turismo 2017: al Salone di Ginevra 2017 la nuova station wagon di lusso

La gamma Porsche di arricchisce di un nuovo modello, la Porsche Panamera Sport Turismo 2017. La vettura – che presenta una carrozzeria rivisitata rispetto ai modelli attualmente sul mercato – non può che far pensare all’intenzione di rendere più familiare una delle berline sportive più celebri del settore.

“La Panamera Sport Turismo, pur mantenendo tutti i valori e le qualità tipicamente Porsche, rappresenta per Porsche il raggiungimento di un nuovo segmento di mercato” ha dichiarato Michael Mauer, capo designer di Porsche, al momento dell’annuncio dell’anteprima mondiale della nuova Porsche Panamera Sport Turismo al Salone di Ginevra 2017. In particolare, Porsche presenterà all’evento svizzero ben cinque versioni della Panamera Sport Turismo ovvero Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid e Panamera Turbo.

Porsche Panamera Sport Turismo – che verrà presentata in anteprima assoluta al Salone di Ginevra 2017 – avrà una potenza fino a 404 kW/550 CV e sarà versatile come nessun’altra vettura della sua categoria. Tra le novità sottolineiamo l’ampio portellone posteriore, la soglia di carico ribassata, il volume del vano bagagli ampliato ed il concept dei sedili 4+1. Porsche Panamera Sport Tursimo punta quindi a soddisfare i requisiti più elevati in termini di idoneità all’uso quotidiano e versatilità.