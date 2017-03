Porsche Design Tower a Miami: un sogno residenziale di lusso e design (foto)

Un capolavoro assoluto di architettura e ingegneria, la Porsche Design Tower a Miami, inaugurata lo scorso 18 marzo, rappresenta la prima incursione del Gruppo nel real estate residenziale. L’edificio, realizzato dalla Dezer Development, riflette le caratteristiche distintive della filosofia Porsche Design: design funzionale, innovazione tecnica, avvenirismo e stile iconico. La caratteristica più unica di questo grattacielo di 60 piani è il rivoluzionario impianto brevettato di elevazione per le auto – “il Dezervator” – che porta i residenti dell’edificio e i loro veicoli direttamente alla loro casa di lusso nel cielo.

“Guardare la Porsche Design Tower di Miami per la prima volta è un’esperienza strabiliante. Il design funzionale, che racchiude il DNA del marchio Porsche Design, accompagnerà i residenti in tutti gli ambiti della loro vita quotidiana e permetterà loro di vivere un’esperienza unica e innovativa” afferma Jan Becker, CEO di Porsche Design Group: “Non esiste altro edificio al mondo con lo stesso livello di innovazione progettuale e qualità come la Porsche Design Tower a Miami. Questa iconica torre non solo ridefinisce lo skyline di Miami, ma il concetto stesso di lusso residenziale”

Il completamento di questa iconica torre ha presentato una serie di inedite sfide di ingegnaria e costruzione, soprattutto legate alla complessità del sistema di elevazione automatizzato per le vetture. Il “Dezervator” non solo porta la “parking technology” ad una nuova fase di evoluzione, riconfigura di fatto il concetto di living condominiale, dando la possibilità di avere il proprio veicolo letteralmente dietro la porta di casa. Questo ascensore è solo uno dei servizi di lusso dell’edificio, che includono anche piscine private e cucine estive all’aperto sui balconi di quasi tutti gli appartamenti. Tra gli altri servizi a disposizione dei condomini troviamo una spa di ultimissima generazione, dotata di docce Vichy, un Sunset Terrace completo di doppia vasca idromassaggio, una sala da ballo con vista sull’oceano e varie clubrooms multiuso, tra cui una sala cinema e sala giochi complete di simulatori da corsa. L’edificio mette a disposzione dei condomini anche un ‘Concierge auto‘ che si occuperà del veicolo dei residenti, garantendo assistenza e manutenzione regolare alla vettura, incluso il cambio degli pneumatici, il lavaggio e altri servizi.