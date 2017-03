Porsche Design Book One: 2-in-1 Windows per gli amanti del lusso

E’ un momento di fermento per il settore tecnologico dei dispositivi mobili: si sta svolgendo in questi giorni, infatti, il Mobile World Congress di Barcellona, una delle vetrine più importanti del settore. E’ proprio da questo evento che arriva la notizia del Porsche Design Book One, primo convertibile Windows di lusso.

E’ stato presentato ufficialmente Porsche Design Book One, un PC convertibile pensato per tutti coloro che non possono fare a me di utilizzare dispositivi esclusivi. Il device, un 2-in-1 Windows, potrà quindi essere usato sia come un notebook sia – semplicemente staccando la tastiera – come un tablet: stando a quello che sappiamo, il Porsche Design Book One dovrebbe avere un peso complessivo di 1580 grammi, 758 grammi se usato come tablet.

Porsche Design Book One non è però solo design: il dispositivo è equipaggiato con un processore Core i7-7500U, 16 GB di memoria RAM, hard disk SSD da 512 GB, schermo da 13,3 pollici a 3200 x 1800 pixel: non manca nemmeno una fotocamera frontale da 5 Megapixel e tutto il necessario per il riconoscimento facciale di Windows Hello. Come anticipato, Porsche Design Book One è un dispositivo esclusivamente dedicato agli amanti del lusso: il convertibile arriverà infatti sul mercato ad aprile 2017 ad un prezzo di 2640 euro.