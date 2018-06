Porsche Design 1919 Datetimer 70Y Sports Car Limited Edition: un tributo al 70/o anniversario

Porsche Design rende omaggio a questo importante anniversario introducendo il 1919 Datetimer 70Y Sports Car Limited Edition, un’edizione speciale limitata di 1948 esemplari. Rifacendosi al 1948, anno di debutto della Porsche 356 – versione precedente della 911 – questo modello combina elementi di design e caratteristiche presenti sugli strumenti dell’auto d’epoca e li reinterpreta per un orologio da polso. La cassa in titanio di 42 mm è impermeabile fino a 10 ATM.

Dotato di un movimento svizzero di alta qualità, con una riserva di carica di 38 ore, è equipaggiato del caratteristico Porsche Design Icon Rotor. Il rivestimento in carburo di titanio produce una sottile lucentezza nera opaca. Aggiungendo un tocco elegante al look sportivo, mantiene il focus sull’essenzialità dell’orologio: il quadrante nero. Il fondello è rifinito con una speciale incisione del logo “70 anni”, come ulteriore tributo all’anniversario di Porsche. Caratterizzato da un design sobrio e funzionale, l’orologio lascia spazio all’emozione esibendo la silhouette della Porsche 356 e l’anno 1948. Il quadrante, inoltre, include i caratteristici anelli del tachimetro utilizzati sul cruscotto della leggendaria Porsche 356.

Per garantire massimo contrasto e leggibilità, le lancette bianche, i numeri e gli indici tridimensionali in ceramica sono perfettamente inseriti nel quadrante e offrono una perfetta leggibilità anche di notte. La finestrella della data a “ore 3” assicura un display di facile lettura, senza compromettere il design minimal del quadrante. Il cinturino è realizzato in pelle di altissima qualità, proprio come i sedili delle vetture sportive Porsche.