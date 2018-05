Porsche Cayenne E-Hybrid: caratteristiche tecniche e prezzo della nuova vettura di lusso

Le vetture di lusso possono vantare una nuova sorella. Arriva la nuova Porsche Cayenne E-Hybrid: con questa vettura il brand di Zuffenhausen ha messo in campo il know-how maturato, in tema di ibrido, con modelli come la Porsche 918 Spyder o l’ultima generazione di Porsche Panamera E-Hybrid. Questo significa upgrade dal punto di vista tecnologico, che per farla breve punta ad avere batterie più potenti – così da riuscire a far percorrere più strada in modalità “full electric” al grande SUV – e magari un motore più potente ma meno “assetato”. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche e prezzo della Porsche Cayenne E-Hybrid.

Porsche Cayenne E-Hybrid: le caratteristiche tecniche

La Porsche Cayenne E-Hybrid offre tutti i vantaggi delle prestazioni tipiche della casa automobilistica tedesca, potendo offrire un’autonomia in elettrico per circa di 44km. I consumi in media sono di 3,2 litri per 100km, la batteria agli ioni di litio si ricarica completamente nel giro di 7/8 ore mediante collegamento 230 Volt con 10 Ampere, o in 2/3 ore utilizzando il caricatore di bordo opzionale da 7,2 kiloWatt e un collegamento 230 Volt con 32 Ampere. Per quanto concerne la batteria della Porsche Cayenne E-Hybrid, sarà possibile monitorare anche da remoto grazie alla app Porsche Connect, che consente di accedere alle colonnine di qualsiasi gestore senza necessità di essere iscritti al servizio. Di primissimo ordine anche il sistema di assistenza alla guida: sulla Porsche viene offerto l’head-up display, senza dimenticare i sedili con funzione massaggio, il parabrezza riscaldato, l’impianto di riscaldamento indipendente attivabile in remoto.

Porsche Cayenne E-Hybrid: il prezzo della vettura di lusso

Ma quanto costa la nuova Porsche Cayenne E-Hybrid? Il costo della nuova vettura tedesca varia, ovviamente, in base alle personalizzazioni, ma parte da poco meno di 93.500 euro. I vari optional della vettura tedesca di lusso portano a lievitare il prezzo.