Porsche 911: ecco i nuovi modelli GTS

La serie Porsche 911 si arricchisce con i nuovi modelli GTS: ad annunciarlo è la stessa casa automobilistica di Stoccarda con un comunicato ufficiale che spiega come, a partire da marzo 2017, saranno disponibili sul mercato cinque nuovi modelli di Porsche 911.

La gamma Porsche 911 si allarga: dal prossimo mese di marzo, infatti, arriveranno sul mercato i nuovi modelli GTS. In particolare, verranno introdotti complessivamente cinque nuove versioni: 911 Carrera GTS a trazione posteriore, 911 Carrera 4 GTS a trazione integrale – rispettivamente Coupé e Cabriolet – e 911 Targa 4 GTS a trazione integrale. Tra le novità, turbocompressori di nuova concezione per il motore boxer a sei cilindri da 3,0 litri che elevano la potenza a 450 cavalli: il propulsore erogherà invece 30 cavalli in più rispetto alla 911 Carrera S e 20 cavalli in più rispetto al modello GTS precedente con motore aspirato. Tutte le nuove versioni di Porsche Carrera 911 GTS saranno disponibili con cambio manuale a sette marce o con cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) opzionale.

I nuovi modelli GTS della serie Porsche 911 si distingueranno, oltre che per i motori, anche per il design degli interni e degli esterni: in particolare, verrà sottolineato il carattere sportivo delle automobili grazie a numerosi elementi in colore nero sia nella parte esterna della carrozzeria sia nell’abitacolo. Non mancherà, infine, anche un pregiato equipaggiamento: i nuovi modelli Porsche 911 GTS si distingueranno infatti per avere il cronometro del pacchetto Sport Chrono di serie integrato nella strumentazione.

Foto: Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet