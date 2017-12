Ponti e festività 2018: ecco tutti i giorni di vacanza del prossimo anno

Il Capodanno 2018 si avvicina e per molti è tempo di pensare a come trascorrere i giorni di vacanza che offrirà il calendario. Ma quali saranno ponti e festività del 2018? Dopo un 2017 abbastanza fortunato, vi anticipiamo che il 2018 sarà molto meno generoso: i ponti saranno meno lunghi di quelli trascorsi quest’anno e, in più di un’occasione, le festività coincideranno con il fine settimana.

Dopo questo lungo ponte dell’Immacolata appena passato, è impossibile non pensare a quelli che saranno i giorni di festa dell’imminente 2018. Abbiamo quindi preparato per voi un calendario con tutte le festività principali, dal Capodanno all’Epifania sino al primo giorno del 2019. Tutto ciò, ovviamente, indicando il giorno della settimana in cui cadranno. A voi non rimane che decidere quando approfittarne per organizzare una vacanza fuori porta…