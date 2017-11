Ponte Immacolata 2017 in Italia, gli eventi da non perdere: dai mercatini di Natale ai festival enogastronomici

E’ tempo di pensare a come trascorrere il Ponte dell’Immacolata 2017, fine settimana che apre ufficialmente le porte alle festività natalizie. Quest’oggi vi suggeriamo quindi alcuni eventi da non perdere assolutamente tra quelli organizzati lungo tutta la nostra Penisola: dai mercatini di Natale sino ai festival enogastronomici, il ponte dell’8 dicembre rappresenta il momento migliore per una gita “fuori porta” senza allontanarsi troppo da casa.

Val d’Aosta , tra mercatini e mostre d’arte: meta perfetta per tutti coloro che amano sfidare anche le temperature più rigide, questa regione offre divertimento e momenti di relax per ogni gusto. Se gli appassionati di sport potranno approfittare delle piste da sci innevate, gli amanti della cultura potranno approfittare del Ponte dell’Immacolata 2017 per visitare la mostra “Da Raffaello a Balla” allestita al Forte di Bard . Ma non solo: la Val d’Aosta è celebre anche per i suoi mercatini di Natale , perfetti per immergersi totalmente nello spirito delle feste;

, tra mercatini e mostre d’arte: meta perfetta per tutti coloro che amano sfidare anche le temperature più rigide, questa regione offre divertimento e momenti di relax per ogni gusto. Se gli appassionati di sport potranno approfittare delle piste da sci innevate, gli amanti della cultura potranno approfittare del Ponte dell’Immacolata 2017 per visitare la mostra allestita al . Ma non solo: la Val d’Aosta è celebre anche per i suoi , perfetti per immergersi totalmente nello spirito delle feste; Abbadia San Salvatore , la Città delle Fiaccole: dall’8 dicembre sino al 7 gennaio 2018, questo borgo poco distante da Siena si accende a festa. Anche quest’anno, la cittadina propone un intero mese di attrazioni che raggiungono l’apice il 24 dicembre per la vigilia di Natale, giorno in cui si festeggiano “LE FIACCOLE”;

, la Città delle Fiaccole: dall’8 dicembre sino al 7 gennaio 2018, questo borgo poco distante da Siena si accende a festa. Anche quest’anno, la cittadina propone un intero mese di attrazioni che raggiungono l’apice il 24 dicembre per la vigilia di Natale, giorno in cui si festeggiano “LE FIACCOLE”; Milano, dagli Oh Bej Oh Bej all’Artigiano in Fiera: il Ponte dell’Immacolata 2017 , come tradizione, rappresenta per milanesi e turisti il momento migliore per visitare le fiere che animano la città in questo anticipo del Natale. In particolare, il 7 dicembre si tiene a Milano la storica Fiera degli Oh Bej Oh Bej , mercatino d’artigianato che si sviluppa per le vie del centro città. A Rho Fiera, invece, appuntamento con l’Artigiano in Fiera;

dagli Oh Bej Oh Bej all’Artigiano in Fiera: il , come tradizione, rappresenta per milanesi e turisti il momento migliore per visitare le fiere che animano la città in questo anticipo del Natale. In particolare, il 7 dicembre si tiene a Milano la storica , mercatino d’artigianato che si sviluppa per le vie del centro città. A Rho Fiera, invece, appuntamento con l’Artigiano in Fiera; Modica, patria del cioccolato: terminiamo con Chocomodica, la rassegna dedicata al cioccolato che si terrà nella città siciliana dall’8 al 10 dicembre 2017.