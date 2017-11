Ponte Immacolata 2017 in Italia: dalle terme alle piste da sci, le mete da non farsi scappare

Il Ponte dell’Immacolata 2017 si avvicina: ma dove andare? Come spesso accade, le prime festività invernali rappresentano il momento ideale per staccare dalla routine e godere di un week-end fuori porta o, addirittura, in una delle più belle capitali europee. Dalle terme alle piste da sci sino agli hotel con ristoranti gourmet, ecco alcune mete imperdibili per trascorrere il fine settimana dell’8 dicembre in Italia tra relax e natura.

Perugia, Castello di Petroia : il Ponte dell’Immacolata è magico e il 7 dicembre 2017 si accendono le luci nella piazzetta di bianco sassolino del borgo medievale. Nella Sala Accomandugi del castello verrà quindi servita una cena natalizia gourmet mentre l’8 dicembre si potrà partecipare ad una lezione gratuita di cioccolato, con pasticceri della terra della perugina. Il 9 dicembre sarà organizzata invece la cena medievale con esibizione di scherma storica;

L'8 dicembre sulle piste da sci: gli appassionati di sci e neve potranno approfittare delle offerte all'Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) che permetterà ai suoi ospiti di entrare in contatto con i più bei tracciati dolomitici dell'Alto Adige/Südtirol. Sono infatti oltre 1000 i chilometri che si possono percorrere con gli sci ai piedi, su piste moderne e sempre innevate;

Il Ponte dell'Immacolata alle terme: le Terme della Salvarola – a Modena – offrono un bouquet di lavanda, simbolo del relax, per una pausa antistress. Le terme, immerse in un grande parco sulle coline di Modena, hanno pensato ad un rituale molto rilassante a base del profumato fiore.