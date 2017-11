Ponte dell’Immacolata 2017: dai mercatini di Natale alle capitali europee, 5 mete da non farsi scappare

Il Ponte dell’Immacolata 2017 è alle porte ed è quindi tempo di programmare un fine settimana “fuori porta”, un perfetto anticipo delle vacanze invernali. Ma dove andare? Quest’oggi vi suggeriamo 5 mete perfette per il fine settimana lungo dell‘8 dicembre, da i fiabeschi mercatini di Natale sino alle più tradizionali capitali europee. Pronti allora per fare la valigia e partire?

Il Ponte dell’Immacolata 2017 rappresenta – per chi non avesse approfittato di Halloween – l’occasione perfetta per staccare dalla routine quotidiana e concedersi qualche giorno di relax lontano dalla città o dal lavoro, quasi come fosse un anticipo delle vacanze natalizie. Ma dove andare?