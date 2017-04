Ponte 25 aprile, dove andare in Italia? Le mete e gli appuntamenti da non perdere

Il ponte del 25 aprile è alle porte. Ma dove andare in Italia durante quest’ultimo fine settimana lungo di aprile? Dalle grandi mostre sino alle celebrazioni ufficiali, ecco tutti i grandi appuntamenti da non perdere per trascorrere il week-end in cui cade la Festa della Liberazione italiana.

Ancora indecisi su come trascorrere il ponte del 25 aprile? Ecco qualche idea tra eventi celebrativi per la Festa della Liberazione e appuntamenti con la cultura. Iniziamo dalla Capitale dove – oltre alle celebrazioni ufficiali per il 25 aprile – questo fine settimana si festeggia anche il Natale di Roma: da oggi sino al 23 andrà quindi in scena “Eterna #2270”, una manifestazione che coinvolgerà i romani tra arte e street food. In occasione dell’Earth Day 2017, che cadrà invece il 22 aprile, verrà allestito come tradizione il “Villaggio per la Terra”: la rassegna, cinque giorni allestita al Galoppatoio di Villa Borghese, vedrà il culmine sabato sera quando si terrà un concerto gratuito condotto da Fabrizio Frizzi e al quale parteciperanno artisti quali Ron, Noemi, Zero Assoluto, Ecc…

Come trascorrere invece il 25 aprile a Milano? Anche in questo caso, nel centro città martedì si terranno le celebrazioni ufficiali legate alla Festa della Liberazione. Sino al 23, inoltre, è possibile prendere parte a Tempo di Libri, la prima edizione del Salone del Libro meneghino: per tutto il fine settimana sarà invece possibile visitare le tante mostre allestite a Milano, da Kandinsky al Mudec a Keith Haring. Tanti gli appuntamenti anche a Napoli: tra questi segnaliamo l’apertura straordinaria della Reggia di Caserta in occasione della Festa della Liberazione. In centro città, invece, sarà possibile visitare la mostra “Totò Genio” ma anche il Festival delle Arti per la Terra.