Ponte 2 giugno 2017 in Italia: gli appuntamenti da non perdere

Il ponte del 2 giugno si avvicina e non avete ancora deciso come trascorrerlo? Niente paura! In questo articolo vi suggeriamo alcuni degli appuntamenti e delle mete da non perdere per una gita “fuori porta” in Italia. Arte, natura e tanto divertimento: ecco i nostri consigli.

Dopo il ponte del 1 maggio, anche la Festa della Repubblica – che cade tradizionalmente il 2 giugno – sarà l’occasione perfetta per trascorrere qualche giorno lontano dalle città e dalla routine quotidiana. Ma cosa fare in Italia? Qualora ci fossero le condizioni meteorologiche favorevoli, un’idea ideale sarebbe quella di trascorrere il 2 giugno in una delle bellissime spiagge italiane: tra queste sicuramente la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa o Cala Mariolu a Baunei, medaglia d’oro e d’argento tra le spiagge più belle dell’anno secondo Tripadvisor.

Tutti coloro che, invece, preferiscono i festival non dovranno perdersi la “Roma Wine & Food Week”, un’intera settimana che, sino al 2 giugno, porterà nella Capitale oltre 200 eventi dedicati al buon vino e al cibo d’alta qualità. Ma non solo: a seguire, infatti, si terrà la nuova edizione del Vinòforum, appuntamento perfetto per tutti gli appassionati di cucina e vino. A Venezia, invece, il ponte del 2 giungo sarà l’occasione perfetta per visitare la Biennale d’Arte oppure le mostre collaterali all’evento. A Firenze vi segnaliamo invece la mostra “Da Vinci Experience”, un vero e proprio viaggio virtuale nella mente e nelle opere del genio toscano.