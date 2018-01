Pomandère inaugura il suo store a Parigi: arriva il Pomandère Living

Il marchio italiano di Lifestyle, disegnato da Carlo Zanuso, apre il suo pop-up store con la linea Pomandère Living al numero 128 della rue Vieille du Temple a Parigi, dal 16 gennaio al 1 ° febbraio 2018. Per l’occasione, la maison italiana presenterà una nuova gamma di profumatori per ambiente, venduti in edizione limitata. Le fragranze, dalle note leggere e naturali, spaziano dal bergamotto fresco al talco morbido, dal cedro legnoso al muschio, dal patchouli floreale all’energetico coffee berry. Ogni profumazione, studiata con cura nella composizione e nel pack, è pensata per soddisfare un gusto diverso e unico nel suo genere.

Rigoroso ma pieno di vivacità. Delicato ma con sicurezza. Elegante ma riservato. Discreto e dolce ma pieno di carattere. Questi sono alcuni dei caratteri che le fragranze Pomandère Living vogliono esprimere e portare all’interno di ogni casa, attraverso diffusori per ambiente e candele, ognuno caratterizzato da un colore diverso. Tutte le profumazioni donano alla casa un tocco sofisticato e personale, capace di accompagnare i migliori momenti della nostra quotidianità e renderli unici.

LA BOUTIQUE FRENCHTROTTERS

Sulla base del loro successo, la coppia Carole e Clarent Dehlouz, inaugura la sua seconda boutique nel 2009 nel quartiere emergente dell’Haut Marais. Questo nuovo spazio evidenzia il loro concetto di life style con uno spazio dedicato alla casa e al design, a completamento della loro selezione di prêt-à-porter e accessori del loro primo negozio aperto 4 anni fa. Più che una semplice boutique, questo luogo incarna il loro universo contemporaneo e cosmopolita e si sposa perfettamente con la filosofia di cui brand italiano Pomandère si fa da sempre portavoce.