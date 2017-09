Polaroid One Step 2: grande ritorno delle fotografie istantanee

Gli anni passano ma la fotografia istantanea sembra non perdere mai il suo fascino, tant’è che Instagram – almeno inizialmente – sembrava essere l’erede 2.0 delle celebri polaroid amate da Andy Warhol. Ad anni di distanza, però, Polaroid sembra pronta a cavalcare l’onda dell’amore per il vintage e delle fotografie più autentiche lanciando la One Step 2 e il nuovo marchio Polaroid Originals.

Già disponibile in preordine sul sito ufficiale, la nuovissima Polaroid One Step 2 si presenta come una macchina fotografica analogica che si ispira alla celebre OneStep ma con un cuore del tutto nuovo: al suo interno, infatti, troviamo lenti di altissima qualità ed un potente flash, accoppiata perfetta per scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. Non da meno è la batteria a lunga durata che garantisce alla macchina fotografica istantanea di essere sempre pronta all’uso: il prezzo è di poco meno di 120 euro e il design non può che ricordare le vecchie Polaroid.

Siete alla ricerca di quel “quid” innovativo? Fermatevi ed arrendetevi: oltre alla batteria di nuova generazione e al miglioramento di flash e lenti, infatti, la Polaroid One Step 2 non ha nulla di digitale e funziona quindi come le vecchie “punta e scatta” degli anni ’70. Infine, sulla piattaforma Polaroid Originals sono ora disponibili all’acquisto le “vere” Polaroid vintage, ricondizionate e pronte per tornare a scattare.