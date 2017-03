Poetry Vicenza 2017: al via la terza edizione del Festival di poesia e musica

Aprirà domani, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Poetry Vicenza 2017: giunto alla sua terza edizione, il Festival di poesia e musica porterà nella città veneta 24 poeti provenienti da 10 Paesi diversi e 35 musicisti.

Al via Poetry 2017, il Festival di poesia e musica di Vicenza giunto oramai alla sua terza edizione: come tradizione, l’evento – che si protrarrà sino al 4 giugno – verrà ospitato nei luoghi più significativi e affascinanti della città palladiana come il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati o le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari. Il Festival si articolerà, in particolare, in due momenti ricchi di eventi: quello a cavallo tra il 21 marzo e i primi 15 giorni di maggio, dedicato alla poesia e alla musica, e quello che occuperà tutto il mese d’aprile con dibattiti, tavole rotonde sulla poesia, incontri con piccoli e medi editori di poesia, stampatori di libri di poesia a caratteri mobili, e professionisti di libri d’arte ormai noti in tutta Europa.

“Investire sulla poesia è una scelta politica: un antidoto alla drammatica e brutale semplificazione della realtà, e del linguaggio, a cui assistiamo. Nel tempo della fretta, dell’efficientismo, dell’ignoranza rivendicata a valore, del sospetto verso ogni autorità e sapienza, in questo tempo vi è più che mai bisogno di poesia. Ci servono la sua capacità di creare scarti, di costringerci a un passo di lato per guardare da un’altra prospettiva, la sua pulsione a ri-consacrare il linguaggio, la sua pretesa di un tempo e di una energia rivendicati e sottratti. Costruire occasioni di poesia equivale a piantare un seme, e prendersene cura: in ciascuno di noi, e nel terreno della comunità” ha commentato Jacopo Bulgarini d’Elci, vicesindaco e assessore alla crescita del Comune di Vicenza, a proposito di Poetry 2017. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Vicenza.

Credit: CLP Relazioni Pubbliche