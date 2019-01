Pochette: un accessorio perfetto per le serate glam e cerimonie

Molti, infatti, non sanno che il termine pochette indica un accessorio differente rispetto a quello che viene denominato clutch. La pochette non è altro che una borsa di piccole dimensioni realizzata con materiali morbidi come pelle o similpelle. La pochette può essere portata a spalla o a tracolla tramite la catenella.

La cosiddetta clutch, invece, nonostante sia una variante della sopracitata pochette, presenta una sostanziale differenza: la struttura. Essa infatti viene generalmente creata con materiali che rendano la borsa rigida. Non solo, nella maggior parte dei casi la clutch non viene dotata di una tracolla o catenella poiché deve essere portata a mano. Per fare in modo che questo avvenga, in alcuni casi questo modello viene dotato di un anello posto nella parte superiore della borsa affinché possano essere infilate una o più dita. Non solo, la chiusura può essere arricchita da piccoli brillanti o inserti che impreziosiscono il look complessivo dell’accessorio.

Inoltre, un altro dettaglio che contraddistingue la borsa clutch dalla pochette standard è la chiusura. La prima presenta generalmente un bottone o una chiusura ad incastro mentre, la pochette ha una chiusura a cerniera posta sul lato superiore. Tuttavia, alcuni designer di moda, hanno inserito nelle proprie collezioni anche clutch con cerniera. Infine, è bene ricordare che, anche i fazzoletti da taschino da uomo sono chiamati pochette. Spesso, infatti, è possibile generare confusione tra i due.

Quali sono le pochette più adatte ad una serata elegante? I migliori abbinamenti

Come accennato in precedenza esistono varie tipologie di pochette o clutch. Per questa ragione è importante capire come abbinarle e quale sia il modello più adatto ad ogni occasione. Il modello generalmente più utilizzato durante le serate eleganti è indubbiamente quello clutch ma anche la pochette standard più morbida può essere usata per arricchire un abito elegante così come con un abbigliamento informale, casual e sportivo. Le pochette eleganti sono sicuramente la scelta migliore per completare un look da cerimonia o da indossare in una serata glamour.

In questo caso, a seconda della nuance dell’abito, bisognerà prediligere modelli dalla forma squadrata (preferibilmente rettangolare), impreziositi con applicazioni brillanti quali piccoli diamanti e strass. La colorazione dell’accessorio può virare dai toni del grigio fino al nero ma è anche possibile osare con colori accesi e brillanti come l’oro, l’argento. Per le serate formali nelle quali è richiesto un dress code specifico si dovranno prediligere pochette semplici dai toni neutri e a tinta unita. Generalmente in questi casi si consiglia di indossare pochette clutch nere o blu notte di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda le cerimonie, la pochette da matrimonio per eccellenza è sicuramente la clutch rigida: minimal e sofisticata, deve essere rigorosamente in nuance con l’abito. Nello specifico è opportuno prediligere colori chiari (ad esclusione del bianco) ed evitare outfit e accessori su toni del nero e del blu scuro. Durante i matrimoni o le cerimonie è altresì consigliato evitare la pochette clutch con inserti particolarmente vistosi, strass e brillanti; la chiusura deve essere sempre a bottone e, per agevolare le invitate durante gli spostamenti, può essere corredata di tracolla e catenella per permettere di indossare la borsa a spalla.

Per quanto concerne i materiali, è possibile trovarne in pelle ma anche in seta, velluto e tessuti preziosi. Questo dettaglio dovrà essere scelto in base all’outfit e all’occasione. Per le serate glam la pelle può essere un’ottima scelta, per le cerimonie la seta e il velluto risulteranno più adatti.

Dove si possono acquistare pochette eleganti e alla moda?

Tutti i brand di accessori e abbigliamento, ogni anno, arricchiscono le collezioni stagionali di pochette di varie dimensioni e materiali. Per le occasioni più eleganti, come le cerimonie, così come per le serate più glamour, è possibile trovarne di adatte presso numerosi e-commerce. Sono infatti molteplici gli store dove reperire questi accessori, e data l’ampia scelta e i prezzi accessibili, vi consigliamo di farvi ispirare da Carpisa per trovare tanti modelli di pochette e clutch online per completare i vostri outfit. Per trovare le pochette più raffinate sul web, basterà selezionarle tra quelle da cerimonia o da sera disponibili e, in base all’abbigliamento scelto per l’occasione, decidere quale si adatta maggiormente seguendo i nostri consigli.