Plaza Premium Lounge: a Fiumicino una vetrina d’eccellenza dell’enogastronomia italiana

Una vetrina d’eccellenza per l’enogastronomia, sarà questo Plaza Premium Lounge. Vini e cibi italiani avranno presto uno spazio di visibilità nella nuova lounge in apertura a primavera nel Terminal 3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino.

Con oltre 1000 metri quadri e 300 sedute confortevoli, Plaza Premium Lounge offrirà agli ospiti una scelta gastronomica di alto livello, all’insegna della freschezza, dell’home made e dei prodotti locali, con grande rispetto per il territorio e l’ambiente. La cucina proposta agli ospiti sintetizza tutti i sapori della tradizione italiana, attraverso una selezione di piatti disponibili su richiesta e preparati al momento.

Tra le proposte anche differenti tipi di pizza, con ingredienti scelti al banco e cotta in un forno ad hoc. Italiana anche la carta dei vini, che presenta una selezione di cantine tra le eccellenze della penisola, con una preferenza per il territorio laziale. Fornitore scelto per questo inizio è l’azienda vinicola Federici di Zagarolo, presente sul mercato da oltre 60 anni con vini premiati da guide italiane e internazionali. Eccellenza italiana anche per quanto riguarda il caffè che sarà fornito da Lavazza.

Vino, caffè e mixology saranno i protagonisti del bar, un ovale in marmo nero nel centro della sala, dove i barman proporranno ai clienti mix originali, come i signature cocktail della lounge: Nuts Tiramisù Martini e Limoncello Tonic. Oltre a Peroni, a disposizione degli ospiti nella carta premium una selezione di birre in bottiglia del birrificio artigianale di Fiumicino “Birradamare”. Le Plaza Premium Lounge offrono un’oasi di pace negli aeroporti internazionali di Abu Dhabi, Brisbane, New Delhi, Rio de Janeiro, Riyad, Shanghai, Singapore, Sidney, Taipei, Toronto, Vancouver e di molte altre città sparse nel Mondo.