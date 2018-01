PlayStation 4 saldi gennaio 2018: gli “affari” da non perdere (FOTO)

Un nuovo anno è da poco iniziato, portando con sé nuove e imperdibili offerte su alcuni dei migliori titoli per PlayStation®4 (PS4™), valide fino venerdì 19 gennaio: un’ottima occasione per ripartire alla grande dopo le feste. Ecco tutte le offerte disponibili sullo Store della Sony proprio nel periodo dedicato ai saldi: dunque, non solo offerte per negozi di abbigliamento, ma anche per gli amanti del mondo Tech.

I saldi di gennaio per PlayStation 4 includono offerte su una serie di grandi titoli tra cui: