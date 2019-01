Emily Ratajkowski ha deciso di incantare nuovamente i milioni di adepti che seguono la sua pagina Instagram: e come biasimarli? Tre giorni fa Emily ha pubblicato una foto che in pochissimo tempo (parliamo di ore) ha raggiunto ben 1,2 milioni di like. Il motivo è semplice e, ammettiamolo, anche le donne non possono che alzare le mani intonando un chapeau all’unisono.

Emily Ratajkowski è da tempo conosciuta a livello internazionale, non solo per la sua statuaria ed innegabile bellezza, ma anche per l’impegno sociale che ha sempre dedicato ad alcune “battaglie” morali che la bellissima statunitense ha deciso di sposare: i diritti delle donne. La ricorderemo la Emily agguerrita intenta a protestare contro la possibile elezione del candidato americano alla Corte Suprema, Brett Kavanaugh, lo scorso anno: durante la pacifica protesta Emily venne persino tratta in arresto. E’ forse il caso di dirlo: quando bellezza e profondità d’animo vanno insieme è decisamente un successo. Ma Emily non necessita di complimenti, le sue curve mozzafiato, abbinate ad un look acqua e sapone da sempre lasciano intendere molto di Emily Ratajkowski.

L’ultimo scatto pubblicato sulla pagina Instagram di Emily Ratajkowski è davvero audace e, inutile specificarlo, ha fatto impazzire i fan della bella modella. Abbronzatura dorata, non eccessiva, dettagli minimal, come il make up e uno strategico quanto sexy effetto vedo non vedo immortalato proprio lì, al centro dell’immagine, dove l’occhio cade e la mente vola. Uno scamiciato di Jacquemus, un sandalo color nude e un fisico da dea et voilà, l’Olimpo è assicurato. Emily Ratajkowski ha già ispirato il giovane stilista Jacquemus, tanto che lo scorso anno, in occasione della settimana della moda parigina, le testate giornalistiche la definirono la muse sensuelle, musa sensuale dello stilista.