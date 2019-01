Plato Chic Superfood. Un nuovo indirizzo “sano” a Milano

Ha aperto alla fine del 2018 Plato Chic Superfood. Una nuova experience legata al food; un’esperienza emozionale che vuol essere un percorso di scoperta di ingredienti insoliti. Un locale “ode al superfood”, ovvero a quei cibi naturali ricchi di nutrienti utili al nostro fabbisogno giornaliero di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre; veri e propri concentrati di benessere ed energia.

Il progetto Plato nasce dopo due anni di studi e ricerche da un team di creativi e professionisti della nutrizione e da un’idea di Mariangela Affinita. I superfood, secondo Plato, sono alimenti ricercati, provenienti a volte da paesi lontani. Sono ricchi di polifenoli, vitamine, antiossidanti e minerali e sono un toccasana per mantenersi in forma.

Ogni piatto nasce dalla ricerca degli ingredienti più freschi ed energetici come le farine teff e moringa, ma anche germogli, semi, spezie, frutta e verdura ricche di vitamine, che vengono variati seguendo il ritmo delle stagioni.

Verdura e frutta sono i protagonisti della proposta gastronomica di Plato che ha voluto celebrare questi tesori alimentari proponendoli in tantissime varianti, dalla colazione al light lunch, dai succhi spremuti a freddo all’aperitivo. Ogni piatto è reso intrigante grazie all’uso di spezie ricchissime di antiossidanti, germogli pieni di vitamine, alghe ricche di minerali, iodio, acidi grassi, calcio e fibre.

La cucina di Plato rispetta scelte alimentari e intolleranze. Il menu contempla proposte vegetariane e vegane, piatti senza glutine, lieviti, nichel o lattosio.

L’icona della cucina di Plato sono “I Veli”, brevetto esclusivo ed esempio perfetto del connubio fra tradizione e innovazione. Sono sottili sfoglie di farine speciali, prive di lievito e glutine con ripieno dolce o salato.

Gli impasti dei veli sono un mix di farine sempre diverse – per rispettare il principio di rotazione degli ingredienti – e sono privi di lievito. Un piatto fresco, digeribile, sano ed energico.

