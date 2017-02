Placecorner.com, una nuova start up tutta italiana

Scegliere un negozio a tempo, prenotarlo e pagarlo online, spedire i propri prodotti e avere la possibilità che qualcuno allestisca il corner e gestisca la vendita, tutto ciò senza doversi mai spostare da casa.

Un’utopia? No, grazie a Placecorner.com, un start up tutta italiana pronta a sbarcare anche in altri paesi europei, che permette a brand e aziende di aprire un temporary shop o organizzare un evento in location esclusive, in modo semplice, veloce e sicuro grazie ad un marketplace online.

Sulla piattaforma, che ha all’attivo più di 300 location e più di 600 utenti tra location e brand, ecco un ampio catalogo di spazi ad uso commerciale, segmentati per zona geografica, per tipologia, per costi di affitto e per reputazione delle recensioni degli utenti.

In questo modo chi cerca uno spazio, può scegliere quello che preferisce nella città che vuole, per il tempo di cui ha bisogno e con il budget che ha disposizione.

Inoltre, Placecorner.com mette a disposizione una serie di servizi a valore aggiunto, quali la selezione mirata delle location ad alto traffico, la gestione logistica e delle spedizioni del materiale, fino alla promozione e alla vendita.

Anche Debou, piattaforma internazionale di eCommerce di design, fashion e arredo, ha scelto la start up sarda nata nel 2015 da un’idea di Maria Grazia Manca, per lanciare un innovativo progetto che prevede corner espositivi a tempo in selezionati Boutique Hotel per incrementare gli acquisti online.

Placecorner.com ha ideato e realizzato un progetto chiavi in mano che coinvolge una selezione di Boutique Hotel italiani nei quali Debou aprirà in modo facile e veloce i propri corner espositivi, esponendo gli oggetti dei propri artisti, e attraverso una call to action specifica e misurabile, inviterà il consumatore ad acquistare sulla boutique online il prodotto esposto nel corner fisico.

Il primo hotel da cui parte il progetto è il Roma Luxus Hotel, struttura raffinata e innovativa, attenta all’arte e al design, nel cuore della capitale.

“Siamo un’azienda innovativa che ha realizzato una piattaforma online per valorizzare gli spazi fisici, attraverso l’integrazione tra ciò che è esperienza fisica ed esperienza digitale, quindi ci sta molto a cuore perché fa parte della nostra mission. Quando abbiamo proposto il progetto a Debou abbiamo insistito su tre aspetti: sulla convinzione che il ciclo di acquisto di un prodotto possa essere molto più efficace quando i punti di contatto con il consumatore sono molteplici, sul nostro approccio chiavi in mano per cui il brand online deve solo mettere a disposizione i prodotti da esporre e sulla misurazione dei ritorni, perché vogliamo contribuire in modo attivo alla crescita dei nostri clienti, anche in termini di vendite”, ha dichiarato Francesco Compiani, CMO & Shareholder di Placecorner.com.