“Ma ha più soldi di Chiara?” ecco la risposta alla vostra domanda: quanto guadagna davvero Fedez!

Chiara Ferragni fa i milioni, ma il futuro marito Fedez non rimane a guardare: il popolare rapper milanese, papà di Leone, non è mai da meno alla sua compagna fashion-blogger. E lo testimonia la crescita avuta in pochissimo tempo: il primo album autoprodotto nel 2011, poi un rapida ascesa col secondo, il terzo ma soprattutto il quarto album, Pop-Hoolista, quello della consacrazione, che lo ha portato fino alla giuria di X-Factor dove la sua popolarità è esplosa definitivamente. In J-Ax ha trovato un compagno perfetto: insieme fanno un disco e riempiono i palazzetti: 4 sold out consecutivi ad Assago e il grande evento dello scorso primo giugno a San Siro, considerato «la finale». (Continua a leggere dopo la foto)

Quanto è cresciuto, Fedez, in pochissimi anni di carriera. Se all’inizio doveva accontentarsi di poche migliaia di euro per una serata, ora si dice che i suoi cachet si aggirino intorno ai 50mila euro e più. Ci sono poi le entrate provenienti dalle canzoni, vendute in cd o in forma digitale online. Con le royalty Fedez ha di sicuro aumentato i suoi guadagni, dato che molti suoi singoli sono diventati tormentoni. Ma i veri soldi Fedez li fa in altro modo: vendendo se stesso, la sua immagine, a vari sponsor. E’ lui stesso a spiegarlo in un’intervista, dove spiega che i soldi si fanno vendendo le sue pagine, i tweet, i post su Instagram, le foto, i video. Certe grosse aziende sono capaci di sborsare 10mila euro per un solo post sponsorizzato. Non a caso forse la sua futura moglie è la fashion-blogger Chiara Ferragni, un’altra che si è fatta brand e che guadagna ben dieci milioni annui. (Continua a leggere dopo le foto)

Dunque, Federico guadagna più di Chiara Ferragni? Questo, al momento, appare improbabile. Ma è anche vero che. secondo i calcoli, sembra che in tutto il guadagno di Chiara Ferragni e Fedez sia pari a 20 milioni di dollari all’anno. Una cifra incredibile, che ci fa capire perché i Ferraz siano la coppia del momento. E non è un caso se Leone, il primogenito della coppia, come è accaduto per i figli di Beyoncé e J Ax, inizierà a guadagnare sin da quando sarà in fasce, diventando, a sua insaputa, una star. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma come investe i suoi guadagni il buon Fedez? Acquistando proprietà a CityLife, uno dei quartieri più IN di Milano. Il rapper svela su Instagram parte degli arredi, il terrazzo con piscina, i fenicotteri gialli e rosa, una poltrona a forma di teschio e la sua collezione di ‘sculture e giochini’ davanti alla sua libreria posizionata lungo il corridoio del secondo piano e la stanza-guardaroba di Chiara, quella dove tiene la sua collezione di scarpe e borse che si trova sempre al secondo piano.