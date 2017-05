Pitti Uomo giugno 2017: a Firenze al via la mostra “Il filo rosso delle idee. Lanerossi 200 anni”

In occasione di Pitti Immagine Uomo 92 e Pitti Filati 81 che si terranno a Firenze a giugno 2017, il Gruppo Marzotto e Filivivi celebrano il bicentenario di Lanerossi – fondata da Francesco Rossi a Schio – con la mostra “Il filo rosso delle idee. Lanerossi 200 anni”.

La mostra sarà allestita dal 13 al 16 giugno 2017 a La Limonaia di Villa Vittoria in occasione di Pitti Uomo e dal 28 al 30 giugno 2017 al Teatrino Lorenese della Fortezza da Basso, in occasione di Pitti Filati. L’esclusiva esposizione vuole evidenziare la notevole qualità della comunicazione che Lanerossi ha utilizzato nella sua storia, avvalendosi di materiali pressoché sconosciuti al grande pubblico. I visitatori avranno quindi modo di scoprire i contesti economici, produttivi, sociali e culturali che hanno contraddistinto le vicende di una delle maggiori industrie italiane del settore tessile – nonché leader europeo nei primi anni del Novecento – attraverso la ricostruzione della storia degli artefatti comunicativi, strumenti indispensabili per creare l’immagine dell’azienda.

Il percorso espositivo metterà quindi in mostra l’intreccio tra le opere di grandi autori che hanno collaborato con l’azienda negli anni Trenta del Novecento: tra questi artisti e designer come Adolfo Busi, Studio Stile, Armando Testa, Pino Tovaglia, Severo Pozzati, Claudia Morgagni, o fotografi come Mauro Masera e Ugo Mulas.